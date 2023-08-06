قرار مفاجئ لبرشلونة تجاه ديمبلي

صرحت الإذاعة الفرنسية أن نادي برشلونة يريد اللعب على عامل الوقت في الصفقة للحصول على أكبر مقابل مادي.

قرر نادي برشلونة، اليوم الأحد، بشأن لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وتواجه صفقة انتقال ديمبلي إلى سان جيرمان أزمة حقيقية بسبب طريقة تقسيم المقابل المادي، بينما زعمت أنباء بأن باريس كان يأمل في إنهاء الانتقال اليوم مع برشلونة، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي غدا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، وجه برشلونة استدعاء لديمبلي من أجل حضور المران الجماعي للفريق، اليوم الأحد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن برشلونة يريد اللعب على عامل الوقت في الصفقة للحصول على أكبر مقابل مادي.

وأوضحت أن ديمبلي يرى أنه مجبر على الالتزام بطلب النادي الكتالوني، حتى لا يرتكب أخطاء، وسيخوض المران الذي يبدأ في السادسة والنصف مساء، ما لم يغير البارسا رأيه بحلول ذلك التوقيت.

وينص الاتفاق المبرم بين ديمبلي وبرشلونة على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 آب/ أغسطس الجاري، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة والبارسا من جهة أخرى.

ويرى برشلونة أن ديمبلي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق البارسا الحصول على مقابل يزيد عن 25 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يرى اللاعب ووكيله أنهما التزما بالعقد ويطلبان الحصول على 25 مليونا من أموال الصفقة.