تتويج رامي السهام التركي مته كازوز ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي

فاز رامي السهام التركي، مته كازوز، ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي إثر تغلبه على على منافسه الكندي إريك بيترز، بنتيجة 6 نقاط مقابل 2 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية.

تُوّج رامي السهام التركي، مته كازوز، الأحد، ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي.

وجاء تتويج كازوز بالبطولة إثر فوزه على منافسه الكندي إريك بيترز، بنتيجة 6 نقاط مقابل 2 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين.

وصعد كازوز إلى النهائي بعد ما تغلب في النصف النهائي على منافسه البرازيلي ماركوس دي ألميدا، بنتيجة 7 مقابل 3 نقاط، حيث ضمن في هذه الجولة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، فضلا عن صعوده إلى النهائي.

وأعرب كازوز عن سعادته بالفوز، متمنيا أن تجري الأمور في أولمبياد باريس 2024 على النحو الذي يرغب به.

وأضاف أنه "سعيد جدا لأنني مثلت بلادي على أعلى المستويات.. كل شيء كان رائعا اليوم".