أزمة مبابي مع سان جيرمان مستمرة وأنباء عن رغبة نيمار في الرحيل

تتفاقم مشكلات نادي باريس سان جيرمان ويبدو أنها لن تتوقف عند مستقبل مبابي فقط، بل بات مصير استمرار نيمار في الفريق غير مؤكد أيضا.

لا تزال أزمة النجم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان عصية على الحل، إذ تبدو آفاق مشاركة مهاجم المنتخب الفرنسي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في أولى مباريات الدوري على أرضه ضد لوريان، يوم السبت المقبل، مثار شكوك.

يبدو أن مشاكل باريس سان جيرمان لن تتوقف عند مستقبل مبابي فقط، بل بات مصير استمرار نيمار في النادي غير مؤكد أيضا.

وذكرت صحيفة "ليكيب الرياضية" اليومية الرائدة في فرنسا، مساء أمس الإثنين، أن نيمار أبلغ النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف، ما عزز الاضطرابات داخل أسوار النادي الفائز بلقب الدوري الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان عندما اتصلت به وكالة "أسوشيتدبرس" إن النادي لن يعلق على موقف نيمار.

ومن المفترض أن ينتهي عقد نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، والذي انضم إلى النادي قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 244 مليون دولار عام 2017، في العام 2025.

نيمار (أ ب)

يود مبابي، الذي انضم أيضا إلى باريس سان جيرمان عام 2017، اللعب مع باريس هذا الموسم ثم المغادرة في صفقة انتقال مجانية بمجرد انتهاء عقده، حيث يمكنه طلب رسوم تسجيل ضخمة وراتب أعلى. وهناك شائعات عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

أبلغ مبابي النادي في حزيران/ يونيو أنه لن يقضي السنة الإضافية في عقده حتى عام 2025، ما دفع باريس سان جيرمان إلى الإصرار على بيعه هذا الصيف لمنعه من المغادرة مجانا في نهاية الموسم.

وخلال الجولة التأهيلية قبل الموسم التي قام بها الفريق إلى اليابان وكوريا الجنوبية، كان مبابي يتدرب بمفرده أو مع لاعبين هامين، ولا يتوقع أن يكون ضمن تشكيلة الفريق التي ستلعب ضد لوريان ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وعقب خسارة ليونيل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، يواجه باريس سان جيرمان الآن خطر فقدان نجميه المتبقيين أيضا.

جاء انتقال ميسي إلى إنتر ميامي بعد قرار الأرجنتيني الفائز بكأس العالم عدم تمديد عقده عاما إضافيا كان قد عرضه عليه باريس سان جيرمان.

تلقى باريس سان جيرمان عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار من الهلال السعودي لانتقال مبابي، لكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما عازم على البقاء في أوروبا. ووفقا للتقارير فقد رفض لقاء ممثلين عن النادي السعودي لدى تواجدهم في باريس، الشهر الماضي، للتعاقد مع لاعب آخر.

وفشل ريال مدريد مرتين في تقديم عطاءات للتعاقد مع مبابي، لكن النادي الفائز بكأس أوروبا 14 مرة في وضع أقوى بكثير هذه المرة ومبابي هو البديل المثالي لكريم بنزيمة.

مبابي هو هداف باريس سان جيرمان برصيد 212 هدفا، لكنه لم يفز مطلقا بدوري أبطال أوروبا، كما أنه يضع نصب عينيه الفوز بالكرة الذهبية مثل بنزيمة.