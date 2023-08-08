مونديال السيدات: فرنسا تبلغ ربع النهائيّ على حساب المغرب

اكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي الذي ضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية، السبت، في بريزبين.

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزه الساحق عليه 4-صفر، اليوم الثلاثاء، في أديلايد في طريقه إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أستراليا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، في حين حذت كولومبيا حذوها بإقصائها جامايكا بالفوز عليها 1-صفر.

وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي الذي ضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية، السبت، في بريزبين.

وقال مدرب منتخب فرنسا هيرفيه رونار، بعد المباراة: "لقد أنجزنا هدفنا. دائما ما تطلب المزيد، لكنّ الأمور جيدة. الآن نستطيع التفكير بالمباراة المقبلة ضد أستراليا".

لاعبات المنتخبين خلال المباراة (Getty Images)

وتابع: "لقد عادلنا نتيجتنا في النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات، لكن هدفنا أن نحقق نتيجة أفضل من عام 2011، وبالتالي ندرك جيدا ما يتعين علينا القيام به".

وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله إلى الدور السادس عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة المنتخب العربي الأولى في النهائيات، إلا أنّ المغربيات عانين الأمرَين من البداية أمام فريق المدرب رونار الذي سبق أن أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين العامين 2016 و2019، ثمّ السعودي بين 2019 و2023.

وحسمت فرنسا النتيجة في مدى 8 دقائق في الشوط الأول. افتتحت دالي التسجيل بعد مرور ربع ساعة، مستثمرة كرة عرضية من الجهة اليسرى، تابعتها رأسية في الشباك من مسافة قريبة من دون مراقبة.

ثم أضافت دياني الثاني بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن تتهادى في الشباك (20).

(Getty Images)

وعززت لو سومير الهدافة التاريخية لمنتخب فرنسا النتيجة، بتسجيلها الهدف الثالث بعد مرور 23 دقيقة، قبل أن تختتم اللاعبة ذاتها مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسيلعب الفائز بين المنتخبَين الفرنسي والأسترالي مع الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع إنجلترا وكولومبيا في الدور نصف النهائي.

في المقابل، واصل المنتخب الكولومبي مغامرته بنجاح، بعد أن تغلب على نظيره الجامايكي 1-صفر في ملبورن ليتأهل إلى ربع النهائي، حيث يواجه إنجلترا بطلة أوروبا.