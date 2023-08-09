الأهلي السعودي يتعاقد مع لاعب برشلونة

أصبح النجم العاجي خامس صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان-ماكسيمان.

أعلن نادي الأهلي السعودي الأربعاء تعاقده رسميًا مع لاعب وسط برشلونة الإسباني العاجي فرانك كيسي.

وقال الأهلي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي "مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنا.. مرحبا كيسي".

بدوره، قال برشلونة في بيان صحافي مقتضب إنّه و"الأهلي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسي مقابل 12.5 مليون يورو" من دون الكشف عن مدة العقد.

وأصبح النجم العاجي خامس صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان-ماكسيمان.

كيسي الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، لعب مع أندية ستيلا كلوب العاجي، وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرًا.

انضم كيسي إلى برشلونة في صيف العام 2022 في عقد لأربعة مواسم، وتمكن من الفوز معه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي. كما فاز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان.