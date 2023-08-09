الدوري السعودي: أبرز اللاعبين القادمين من أوروبا

الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاما و83 مباراة دولية). بطل ثلاثية رائعة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 2023 حيث أمضى خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقبا، بينها 4 أربع في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه.

تعاقدت عدّة أندية سعودية مع لاعبين ومدربين بارزين من صفوة الأندية الأوروبية لكرة القدم بصفقات مغرية، بعد أشهر قليلة من وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى نادي النصر في صفقة مدوية.

وتواصِل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من أصولها، التفاوض مع عدد من لاعبي الصف الأوّل في العالم، ما ينذر بمنافسة قوية وغير مسبوقة في الدوري الذي ينطلق الجمعة.

وفي ما يأتي أبرز انتدابات الأندية السعودية خلال النافذة الصيفية الجارية:

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما) ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني (354 هدفا)، بطل دوري أبطال أوروبا خمس مرات وأفضل لاعب في العالم لعام 2022، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو (220 مليون دولار).

لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاما و53 مباراة دولية) من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حرّ لثلاث سنوات. بطل العالم 2018 مع فرنسا، بطل إنجلترا 2016 مع ليستر سيتي و2017 مع تشيلسي وأوروبا مع الأخير في 2021. معروف بطاقته الهائلة، تعرّض لسلسلة من الإصابات أبعدته ستة أشهر عن الملاعب في الموسم الماضي. قد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام.

كانتي وبنزيمة (Gettyimages)

لاعب الوسط البرازيلي فابينيو (29 عاما) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول الإنجليزي المتوّج معه بدوري أبطال أوروبا وبطولة إنجلترا.

الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاما و18 مباراة دولية) من سيلتيك الاسكتلندي المتوّج معه بطلا للدوري في آخر موسمين، لمدة ثلاث سنوات. تدرّج في صفوف بنفيكا وتوّج معه بطلا للدوري عام 2019.

المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما و37 هدفا في 97 مباراة دولية)، من بايرن ميونخ بطل ألمانيا حتى 2027 بصفقة مقدّرة بثلاثين مليون يورو وراتب أربعين مليون يورو زائد 10 ملايين مكافآت. بطل أوروبا 2019 وإنجلترا 2020 مع ليفربول حيث شكّل ثلاثيا فتاكا مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وإفريقيا 2021 مع منتخب بلاده. أفضل لاعب في إفريقيا في 2019 و2022.

ماني (Gettyimages)

لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (30 عاما و87 مباراة دولية)، وصيف بطل أوروبا مع إنتر الإيطالي 2023 ووصيف بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو حتى 2026.

لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا (28 عاماً) أحد أبرز لاعبي لنس وصيف الدوري الفرنسي، بصفقة مقدّرة بـ25 مليون يورو.

الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس (30 عاما) من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما أمضى الموسم الماضي معارا إلى إشبيلية الإسباني بطل "يوروبا ليغ"، بصفقة مقدّرة بـ4.5 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت حتى 2025.

المدرّب البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) من بوتافوغو البرازيلي.

محرز (Gettyimages)

لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاما و43 مباراة دولية) من لاتسيو الإيطالي، في صفقة حتى 2026 مقدّرة بأربعين مليون يورو (44 مليون دولار). يُعدّ من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال العقد الأخير.

لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاما و41 مباراة دولية) أبرز نجوم وولفرهامبتون بصفقة قياسية من النادي الإنجليزي مقدّرة بستين مليون دولار. ركيزة "الذئاب" ومعشوق جماهيره منذ انتقاله عام 2017 من بورتو.

الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاما) من زينيت الروسي بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو. بطل إسبانيا مع برشلونة 2019 وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو.

قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما و71 مباراة دولية) من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة مقدّرة بـ23 مليون يورو. أفضل مدافع في الدوري الإيطالي مع نابولي في 2019، وبطل إفريقيا 2021 مع بلاده.

فيرمينو (Gettyimages)

المدرب البرتغالي جورجي جيزوس (69 عاما) من فنربختشه التركي. يخوض فترته الثانية مع الهلال بعد 2018. بطل الدوري البرتغالي ثلاث مرت مع بنفيكا ووصيف "يوروبا ليغ" مرتين.

الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاما و83 مباراة دولية). بطل ثلاثية رائعة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 2023 حيث أمضى خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقبا، بينها 4 أربع في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه (38.6 مليون دولار) حتى 2027. ساهم بصعود ليستر إلى دوري النخبة الإنجليزي في 2014 وأحرز معه اللقب في 2016. بطل إفريقيا 2019 مع بلاده وأفضل لاعب في القارة في 2016.

المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاما و55 مباراة دولية) من ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. سجّل 111 هدفا في ثمانية مواسم مع ليفربول أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. بطل كوبا أميركا مع البرازيل في 2019.

هندرسون (Gettyimages)

الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاما) من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. بطل أوروبا مع تشيلسي في 2021 عندما اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم.

الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاما) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

المدرّب الألماني ماتياس يايسله (35 عاما) من ريد بول سالزبورغ النمساوي المتوّج معه بلقب الدوري في آخر سنتين.

لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاما و77 مباراة دولية). فاز بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول على مدى 12 عاما. لعب سابقا في ليفربول إلى جانب مدربه الحالي ستيفن جيرارد. تعرّض لانتقادات بسبب انتقاله إلى الدوري السعودي، بعد دعمه سابقا جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين. سيحصل على 915 ألف دولار أسبوعيا بحسب تقارير صحافية.

المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي (27 عاما) المنتهي عقده مع ليون.

المدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاما و22 مباراة دولية) من كلوب بروج البلجيكي.

المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاما) أسطورة وسط ليفربول السابق. أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد قيادة رينغرز إلى لقب الدوري الاسكتلندي في 2021.