انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان

يرحل ديمبلي عن برشلونة بعد 6 مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل يزيد عن 110 ملايين يورو في صيف العام 2017.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إتمام صفقة بيع نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح مدير كرة القدم في البارسا، ماتيو أليماني، أن "ديمبلي في طريقه الآن إلى باريس، الصفقة تمت".

وأضاف أليماني في تصريحات على هامش مباراة بلوغرانا ضد توتنهام في كأس خوان غامبر، مساء أمس الثلاثاء، أنه "يتبقى فقط التوقيع على كافة الأوراق والمستندات".

ومن المنتظر أن ينتقل الجناح الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما إلى بي إس جي مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ويستعد عثمان ديمبلي لتوقيع عقد مدته 5 مواسم، ليرتبط بالفريق الباريسي لغاية صيف 2028.

ويرحل ديمبلي عن برشلونة بعد 6 مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل يزيد عن 110 ملايين يورو في صيف العام 2017.