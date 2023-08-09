بطولة الأندية العربية: رونالدو يقود النصر إلى النهائي ويلاقي الهلال

ضرب الهلال المنقوص عدديا موعدا مع منافسه التقليدي النصر بفوزه على الشباب 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في نصف النهائي الثاني.

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى المباراة النهائية من بطولة الأندية العربية لكرة القدم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى الشرطة العراقي 1-0، قبل أن يلحق به جاره في المدينة الواحدة الهلال الفائز على الشباب 3-1 على الرغم من خوض 65 دقيقة بعشرة لاعبين.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

في المباراة الأولى، سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول وأضاع هدفا محققا عندما وجد البرازيلي تاليسكا نفسه أمام المرمى لكنه لعب الكرة سهلة في أحضان الحارس احمد باسل (4).

ثم جاء دور رونالدو لإهدار فرصة محققة للتسجيل عندما تجاوز المدافع وصوب الكرة بجانب القائم (7).

وتواصلت الفرص النصراوية المهدرة عندما تلقى السنغالي ساديو ماني كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية فوق العارضة (9).

وصوب تاليسكا كرة قوية تصدى لها أحمد باسل وأمسكها على دفعتين (21).

وحرمت العارضة النصر من هدف أكيد عندما تصدت لكرة البرازيلي أليكس تيليس قبل أن تعود ويبعدها الدفاع (34).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني ولاحت فرصة للتسجيل لكن كرة رونالدو وصلت سهلة للحارس أحمد باسل (51).

ولاحت فرصة أخرى للنصر لكن العاجي سيكو فوفانا صوب الكرة بعيدا عن المرمى (58) قبل أن يصوب كرة أخرى بجانب القائم (62).

وتلاعب ماني بالدفاع وواجه المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة (71).

ثم جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر نفذها رونالدو قوية على يسار أحمد باسل (75) ليمنح بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للنصر.

وضرب الهلال المنقوص عدديا موعدا مع منافسه التقليدي النصر بفوزه على الشباب 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في نصف النهائي الثاني.

وسجل ثلاثية الهلال، محمد كنو (9) والبرازيلي مالكوم فيليبي (45+3) وعبد الله الحمدان (90+5)، فيما سجل هدف الشباب الكولومبي غوستافو كويّار (56).

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى تسع دقائق حتى افتتح الهلال النتيجة عندما ارتقى محمد كنو لكرة وصلته من ركلة حرة غير مباشرة ولعبها برأسه على يمين الحارس الكوري كيم سيونغ (9).

ولاحت فرصة للهلال لمضاعفة النتيجة لكنّ كرة البرازيلي مالكوم فيليبي اعتلت العارضة بقليل (12).

وأهدر الهلال فرصة محققة للتسجيل عندما لعب البرازيلي ميشايل ديلغادو كرة عرضية على رأس سالم الدوسري الذي لعبها بمحاذاة القائم (18). وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارسه عبد الله المعيوف الذي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء (25) وأنقذ الحارس البديل حبيب الوطيان مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الأرجنتيني إيفر بانيغا التي نفذها من ركلة حرة مباشرة وأنهى خطورتها (30).

بعدها دانت الأفضلية للشباب، وتهيأت له فرصة لكن كرة حسين الصبياني مرت بجانب القائم (38). وتألق حبيب الوطيان في مناسبة ثانية عندما تصدى لكرة فواز الصقور ببراعة (44) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ومن هجمة مرتدة سريعة نجح الهلال في تعزيز تقدمه بهدف ثان عندما هيأ الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش كرة لزميله مالكوم الذي لعبها مباشرة داخل المرمى.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني وتمكن الشباب من تقليص الفارق عندما استغل الكولومبي كويّار من كرة مرتدة من الدفاع خارج منطقة الجزاء، أرسلها قوية داخل المرمى (56). وسنحت فرصة للشباب لمعادلة النتيجة لكن كرة هتان باهبري اعتلت العارضة (74) اتبعه متعب الحربي بقذيفة قوية مرت بمحاذاة القائم (80). وحاول الشباب في الدقائق المتبقية تعديل النتيجة لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح، قبل أن يستثمر الهلال هجمة مرتدة في الوقت القاتل ويسجل هدفا ثالثا بواسطة البديل عبد الله الحمدان في الوقت القاتل.