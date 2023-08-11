أنشيلوتي يبدي ثقته بلونين بعد نكسة كورتوا

لم يستبعد أنشيلوتي بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجمعة إنّه لا يبحث عن حارس جديد في سوق الانتقالات لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا المصاب وذلك قبيل انطلاق الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

ويتجه كورتوا للغياب عن الملاعب لفترة غير قصيرة من الموسم، بعد تعرّضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

إلا أنّ المدرب الإيطالي قال إنّ الحارس الثاني الأوكراني أندري لونين جاهز لتعويض الفراغ الذي سيتركه كورتوا الفائز الموسم الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في "لا ليغا" السبت أمام أتلتيك بيلباو "لدينا ثقة كاملة في لونين الذي يعتبر حارسًا رائعًا".

وتابع "لقد كان جيدًا للغاية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. إنه موهوب وما ينقصه هو ما يفتقر إليه جميع اللاعبين الشباب - الخبرة، والخبرة سيكتسبها يومًا بعد يوم".

لكنّ أنشيلوتي لم يستبعد بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف "ما زال لدينا وقت حتى 31 آب/أغسطس".

وأردف "سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا سنضمّ حارس مرمى آخر، لتعزيز خياراتنا، لأننا نعتمد على لونين".

ويُشكّل الموسم الحالي نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لـ"ميرينغي" بعد رحيل مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة المُنتقل إلى الدوري السعودي بعد 14 عامًا قضاها في برنابيو.

ولم يضمّ بطل أوروبا 14 مرة أي لاعب صريح لتعويض بنزيمة، ثاني هدافيه على مرّ التاريخ، إلا أنّ ريال تعاقد في الوقت عينه مع المهاجم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، والجناح براهيم دياز العائد إلى النادي إثر إعارته لثلاث سنوات إلى ميلان الإيطالي.

وشرح أنشيلوتي "في الهجوم، نحن جيدون جدًا. لدينا خيارات مختلفة" مضيفًا "وصل لاعبان جديدان سيضيفان الإيجابية. خوسيلو، بفضل خصائصه المختلفة. فهو جيد جدا في المنطقة، وبراهيم يستطيع أن يؤمن حلولا إضافية بين الخطوط".

وتبقى الصفقة الأهم للريال هذا الصيف تتمثل بضمّ نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

وتحدث عنه أنشيلوتي "أعتقد أنه سيكون له تأثير أكبر على الخصوم إذا لعب بشكل أفضل. يكون أكثر خطورة إذا لعب مثل قلب هجوم".