نيمار في طريقه إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان

ورد على نطاق واسع أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما أبلغ باريس سان جيرمان، هذا الأسبوع، بأنه يريد الرحيل.

نيمار (أ ب)

يتجه النجم البرازيلي، نيمار، إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان ليحذو حذو زميله السابق، ليونيل ميسي، في الابتعاد عن بطل الدوري الفرنسي الذي يشهد حالة عدم يقين متزايدة، وفق ما قال مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتدبرس".

وأضاف المصدر أن محادثات تشير إلى رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان خلال الشهر الجاري.

تحدث الشخص إلى الأسوشيتدبرس شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مفاوضات سرية جارية.

ورد على نطاق واسع أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما أبلغ باريس سان جيرمان، هذا الأسبوع، بأنه يريد الرحيل.

ويأتي هذا قبل أن يبدأ الفريق رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي.

وتشير تقارير إلى أن وجهة نيمار المفضلة المتوقعة هي العودة إلى برشلونة.

كما يواجه باريس سان جيرمان حالة عدم يقين بشأن مستقبل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع النادي.