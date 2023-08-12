البرازيلي فريد يرحل عن مانشستر يونايتد

انضم فريد إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني عام 2018، وشارك في 213 مباراة مع "الشياطين الحمر" بجميع المسابقات.

رحل لاعب خط الوسط البرازيلي، فرديريكو رودريغيز سانتوس (فريد) عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما حمل ألوان الفريق لمدة 5 سنوات.

وقال اليونايتد في بيان إن "فريد سينتقل إلى فنربخشه التركي بشرط اجتياز الفحص الطبي والموافقة على الشروط الشخصية والحصول على تصريح دولي".

وأضاف أنه يعتزم التوجه إلى إسطنبول السبت.

وانضم فريد إلى مانشستر يونايتد قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني عام 2018، وشارك في 213 مباراة مع "الشياطين الحمر" بجميع المسابقات.

وكان فريد سيواجه حال بقائه منافسة متزايدة في خط هذا الموسم بتوقيع مان يونايتد مع ماسون ماونت قادما من تشيلسي.