ديمبلي يوقع مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028

قال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي "شغف وتصميم عثمان ديمبلي وقت الانضمام إلى سان جيرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".

وقّع بطل العالم 2018 مع فرنسا، الجناح عثمان ديمبلي، عقدا لخمس سنوات مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي قادما من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة السبت.

وحمل ديمبلي (26 عاما) ألوان برشلونة منذ 2017 وجدّد عقده في 2022 حتى عام 2024. واستغلّ سان جيرمان بندا تحريريا في عقده يبلغ خمسين مليون يورو من أجل جذبه إلى الفريق المملوك قطريا.

ورغم إصاباته المتكررة، حقق "دمبوز" إحصائيات مقبولة مع برشلونة، مع 40 هدفاً و43 تمريرة حاسمة في 185 مباراة.

في ست سنوات أمضاها في كاتالونيا، أحرز لقب الدوري ثلاث مرات (2018، 2019، 2023)، الكأس مرتين (2018، 2021) دون التألق على ساحة دوري أبطال أوروبا التي يلهث سان جيرمان وراءها للمرة الأولى في تاريخه.

وبضمّه، يكون سان جيرمان عوّض جزئيا إخفاقه بالتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين المنتقل السبت إلى بايرن ميونخ الألماني، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي تمسّك به مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.

وقال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي "شغف وتصميم عثمان ديمبلي وقت الانضمام إلى سان جيرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".

وقال الجناح السريع، صاحب أربعة أهداف في و37 مباراة دولية في بيان لسان جيرمان "أنا سعيد جدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان وأتوق لحمل ألواني الجديدة".

وأصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، المدافعين السلوفاكي ميلان سكرينيار ولوكا هرنانديز، لاعبي الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي والحارس الإسباني أرنو تيناس.

وكان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز قد أكّد الثلاثاء أن ديمبلي على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيغاس في ختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

وتابع "سأكون واضحا جدا. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشرا للغاية، وأن باريس سان جيرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي".

وكان النادي الباريسي الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبلي تمهيدا لضمه من برشلونة.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.