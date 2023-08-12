نابولي يقفل الباب أمام رحيل أوسيمين

يثير أوسيمين (24 عاما) اهتمام العديد من الاندية في القارة العجوز والمملكة العربية السعودية التي نشطت أخيرا في سوق الانتقالات واستقطبت أبرز النجوم العالميين.

أقفل رئيس نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورنتيس، الباب أمام رحيل محتمل لمهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي بات محط أنظار أندية أوروبية وسعودية عدة.

وقال رئيس النادي الجنوبي المتوج بلقب الدوري الموسم المنصرم للمرة الثالثة في تاريخه خلال مقابلة مع قناة "سكاي سبورت" المحلية "سيبقى أوسيمين. يملك عقدا لمدة عامين، وإلى أين سيرحل؟".

وتابع "هناك عقود وهي موجودة كي تُحترم. الأمر صحيح للطرفين، إنها مسألة ثنائية وطالما أنها لا تميل بطريقة أو بأخرى، فإن كل شيء يسير على ما يرام. ومع أوسيمين هذه الثنائية نجحت منذ اليوم الأول، فتحلوا بالهدوء والسكينة".

ويثير أوسيمين (24 عاما) اهتمام العديد من الاندية في القارة العجوز والمملكة العربية السعودية التي نشطت أخيرا في سوق الانتقالات واستقطبت أبرز النجوم العالميين.

ولعب المهاجم النيجيري دورا بارزا في تكريس نابولي الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990 بفضل تقنيته وقدراته الهجومية، حيث توج هدافا للدوري برصيد 26 هدفا في 32 مباراة، منها هدف الفوز بالـ"سيري أ" في مباراة التعادل أمام أودينيزي 1-1 في 4 أيار/مايو.

وتنقل أوسيمين بين أندية فولفسبورغ الألماني (2016-2018) وشارلوروا البلجيكي (2018-2019)، قبل أن ينضم إلى نابولي عام 2020 مقابل 12 مليون يورو قادما من ليل الفرنسي الذي دافع عن ألوانه موسم 2019-2020.

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في عام 2025، علما أن بطل إيطاليا دخل بمفاوضات مع مدير أعمال المهاجم رورتو كاليندا لتجديده، ولكن من دون التوصل إلى اتفاق متبادل بالرغم من 10 لقاءات جمعت بين كاليندا ودي لورنتيس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويستهل نابولي حملة الدفاع عن اللقب بإشراف مدربه الجديد الفرنسي رودي غارسيا بلقاء فروزينوني على أرضه في 19 آب/أغسطس الحالي.