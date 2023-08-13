تقرير: الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا لضم نيمار

حسنّ الهلال عرضه مؤخرا إلى 100 مليون يورو، قبل التفاوض مع باريس، ليصبح بذلك اللاعب البرازيلي صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

قدم فريق الهلال السعودي عرضا مغريا من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، في الميركاتو الصيفي الجاري؛ حسبما أورد تقرير برازيلي.

وأفيد بأن الهلال وصل إلى مفاوضات متقدمة من أجل حسم الصفقة.

وقالت شبكة "UOL" البرازيلية، إن الهلال سبق أن قدم عرضا يتضمن راتبا سنويا لنيمار بقيمة 80 مليون يورو، إلا أن الأخير رفضه لأنه كان ينتظر تحرك برشلونة الإسباني للحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن الهلال حسن عرضه مؤخرا إلى 100 مليون يورو، قبل التفاوض مع باريس، ليصبح بذلك اللاعب البرازيلي صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وختمت "المدير الفني لباريس لويس إنريكي والمستشار الرياضي لويس كامبوس التقيا بنيمار، الأربعاء الماضي، لتوضيح أنه ليس ضمن خطط النادي ويحتاج لإيجاد فريق جديد هذا الصيف".