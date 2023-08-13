لايبزيغ يتوج بكأس السوبر الألماني على حساب البايرن

توّج لايبزيغ بكأس السوبر الألماني، مساء أمس السبت، بعدما ألحق هزيمة قاسية بحامل اللقب بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة في معقله "أليانز أرينا".

وفرض الإسباني، داني ألمو، نفسه نجما مطلقا للمباراة بتوقيعه على ثلاثية لايبزيغ، والتي افتتحها مبكرا عند الدقيقة 3، ثم عزز بالهدف الثاني في الدقيقة 44، واختتم من علامة الجزاء مع حلول الدقيقة 68.

وهذه المرة الأولى التي يُحقق فيها لايبزيغ لقب السوبر المحلي في تاريخه، في حين فشل البايرن في نيل الكأس الحادية عشرة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المتوجين بها.

وشهدت المباراة ظهور المهاجم الإنجليزي، هاري كين، للمرة الأولى بقميص الفريق البافاري بعد أن انضم إليه قادما من توتنهام هوتسبير بصفقة ضخمة قُدرت بـ120 مليون يورو.