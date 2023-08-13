مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

تواجد مبابي في تدريبات المجموعة الأساسية اليوم، والتي ستكون خفيفة عقب مباراة لوريان.

شهدت تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد عودة نجمه كيليان مبابي، وذلك بعد فترة استبعاد بقرار من إدارة الفريق.

واستبعد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان وفترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب رفضه الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف 2024.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن مبابي تواجد في تدريبات المجموعة الأساسية اليوم، والتي ستكون خفيفة عقب مباراة لوريان.

وأشارت إلى أن "علاقة مبابي وباريس تغيرت في الساعات الأخيرة، بعد فترة إيقاف الحديث بين الطرفين".

وأوضحت أن "هناك اتجاه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين".