برشلونة يحضر عرضا أخيرا لضم نجم السيتي

أوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى لحسم هذا الملف خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن النادي اجتاز الحد الأقصى للرواتب، وبالتالي يجب على كانسيلو تخفيض راتبه من أجل تسجيله.

يحضر برشلونة الإسباني عرضا أخيرا من أجل التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز جهته اليمنى، وقد وضع البرتغالي جواو كانسيلو ضمن خياراته.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لضم كانسيلو هذا الصيف، ويأمل أن يحصل على موافقة فريقه.

وأشارت إلى أن وكيل كانسيلو، خورخي مينديز، تواصل مع الفريق السماوي الجمعة وطلب إعارة اللاعب لبرشلونة مع خيار الشراء.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى لحسم هذا الملف خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن النادي اجتاز الحد الأقصى للرواتب، وبالتالي يجب على كانسيلو تخفيض راتبه من أجل تسجيله.

وأبلغ مينديز إدارة برشلونة، بأن كانسيلو على استعداد للتنازل عن جزء كبير من راتبه، لأن هدفه الأساسي هو الانتقال للبارسا.