برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه متعثّرا في ليلة البطاقات الحمراء

طالب برشلونة بركلة جزاء بسبب التحام قوي من إيغليسياس على أراوخو. لجأ حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، ولم يحتسب شيئا لوجود لمسة يد على غافي في بداية اللعبة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

لم تكن انطلاقة برشلونة في مستهلّ حملة الدفاع عن لقبه كما أرادها النادي الكاتالوني، إذ سقط في فخّ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي في مباراة شهدت ثلاث بطاقات حمراء، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن دون الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان ولم يأت بديل له بعد، لم يتمكّن برشلونة بنجومه الجدد الألماني إيلكاي جغوندوغان وأوريول روميو من التسجيل ضد خيتافي الشرس والمنضبط في آن.

ومنذ الدقيقة الثالثة والأربعين، لعب برشلونة بعشرة لاعبين بعد طرد جناحه البرازيلي رافينيا لنيله بطاقة حمراء مباشرة بعدما ضرب بمرفقه الأوروغوياني غاستون ألفاريس.

وفي الشوط الثاني، عادت كفّة الفريقين إلى التعادل عددا، بعدما طرد الحكم ببطاقة صفراء ثانية أيضا لاعب خيتافي خايمي ماتا (57).

وكما في الملعب، كان الطرد خارجه أيضا، بعدما وجّه حكم المباراة سيزار غراتو البطاقة الحمراء المباشرة لمدرّب برشلونة تشافي هيرنانديس في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة أيضا 26 دقيقة كوقت بدلا عن الضائع، مع عشر دقائق في الشوط الأول، ونحو 17 دقيقة في الشوط الثاني.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من برشلونة مع تسديدة من غوندوغان (2) تصدى لها حارس خيتافي دافيد سوريا على مرتين.

وسيطر النادي الكاتالوني بالاستحواذ على الشوط الأول، من دون نجاعة تهديفية بسبب الدفاع المقفل من خيتافي وشلّ حركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكاد رافينيا أن يخطف هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سوريا، فاصطدمت بأحد المدافعين وارتطمت بالقائم الأيسر.

وما هي إلا دقائق عدة حتى غادر رافينيا الملعب مطرودا (42). وكاد أن يلحق به زميله المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بعدما التقط من دون تركيز بكلتا يديه الكرة عمدا عندما كان في موقف تسلّل، غير أن الحكم غضّ النظر عن الحالة.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر تشافي الدفع بالدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي بدلا من الدنماركي أندرياس كريستنسن إضافة إلى أمين جمال.

حرّك الزلزولي الملعب وكانت له تسديدة في الدقيقة 52 مرت إلى خارج الملعب.

وواصل برشلونة ضغطه على طرفي الملعب عبر جول كوندي وأنسو فاتي الذي سدد كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 80.

وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء، بسبب التحام قوي من خوان إيغليسياس على أراوخو داخل المنطقة. ولجأ حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، ولم يحتسب شيئا لوجود لمسة يد على غافي في بداية اللعبة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى، حقق نادي أوساسونا فوزا سهلا على مضيفه سلتا فيغو بثنائية نظيفة.

وافتتح أوساسونا التسجيل عن طريق روبن غارسيا في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بهدف موي غوميس (74).

ويحلّ أوساسونا في المرحلة المقبلة ضيفا على أتلتيك بلباو، فيما يستضيف ريال سوسييداد سلتا فيغو.

وفي مباراة أخرى، فاز ريال بيتيس على مضيفه فياريال 2-1.

وسجّل هدفي بيتيس أيوسي بيريس (20) والبرازيلي ويليان جوزيه (90+5)، فيما أحرز خورخي كوينكا هدف فياريال الوحيد (61).