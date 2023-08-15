دوري أبطال آسيا: عدد أقل من الفرق ومزيد من الجوائز المالية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، إن بطولة "دوري أبطال آسيا للنخبة" والتي تضم أفضل أربعة وعشرين ناديا ستنطلق في الموسم الكروي 2024- 2025، وسيحصل النادي الفائز بها على مبلغ اثني عشر مليون دولار.

الفائز بدوري أبطال آسيا، هذا العام، سيحصل على أربعة ملايين دولار فقط، مع خوض أربعين فريقا مرحلة المجموعات التي تنقسم بين المنطقتين الشرقية والغربية.

تضم المنتخبات المشاركة ناديي الاتحاد والهلال السعوديين، بطلا النسختين السابقتين.

وتمكن نادي الاتحاد من ضم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، في حين يقترب الهلال من إبرام صفقة مدوية مع البرازيلي، نيمار، نجم هجوم باريس سان جيرمان.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن البطولة الثانية التي تضم اثنين وثلاثين ناديا ستحمل اسم "دوري أبطال آسيا 2" بدلا من "كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وبحسب المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي فإن البطولة الثالثة سوف تضم عشرين ناديا وسيطلق عليها اسم "كأس التحدي الآسيوي".

وقال الاتحاد إن الدعوات لمشاركة الأندية في النسخة الافتتاحية من "دوري أبطال آسيا للسيدات" الموسم المقبل سوف يتم إرسالها إلى الاتحادات الأعضاء والبالغ عددها سبعة وأربعين اتحادا.