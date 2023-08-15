مانشستر يونايتد يخطف فوزا مهما في معقله أمام ولفرهامبتون

خطف مانشستر يونايتد فوزا مهما في معقله أمام ولفرهامبتون بهدفٍ وحيد في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ وحيد، مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

ولعب الفريقان مباراة متكافئة على مستوى السيطرة والاستحواذ على الكرة، مع أفضلية واضحة لولفرهامبتون في صناعة الفرص المباشرة.

واستطاع "الشياطين الحمر" خطف النقاط الكاملة بفضل هدف سجله المدافع الفرنسي رافيل فاران برأسية مميزة في الدقيقة 76.

ويدخل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بطموح كبير لتحقيق لقب الدوري الممتاز الذي فشل في التتويج به منذ موسم 2013 حين رفع الكأس الأخيرة تحت قيادة المدرب التاريخي السير أليكس فيرغسون.