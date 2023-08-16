آرسنال يستهدف خطف هدف برشلونة

أشارت الصحيفة إلى أن آرسنال تواصل مع كانسيلو بالفعل وأبلغه بحاجة الفريق لجهوده، وطلب منه الانتظار لإنهاء بعض الأمور أولًا، ومن ثم تقديم عرض لضمه من السيتي.

يستهدف فريق آرسنال الإنجليزي التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يحظى باهتمام برشلونة الإسباني أيضا.

ويسعى آرسنال إلى ضم البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو يعد من أولويات برشلونة لكن الصفقة متوقفة على رحيل الثنائي كليمينت لينغليت وسيرجينو دست.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "المدفعجية" انضم إلى سباق التعاقد مع كانسيلو.

وأشارت إلى أن آرسنال تواصل مع كانسيلو بالفعل وأبلغه بحاجة الفريق لجهوده، وطلب منه الانتظار لإنهاء بعض الأمور أولًا، ومن ثم تقديم عرض لضمه من السيتي.

وأوضحت أن برشلونة علم بتحركات آرسنال نحو كانسيلو، ما قد يعقد الأمر مع مانشستر سيتي، الذي يفضل بيع اللاعب وليس إعارته.

ومع ذلك، فإن برشلونة متفائل بقدرته على حسم الصفقة لصالحه، رغم أنه يسعى لاستعارة اللاعب لمدة موسم، مع وضع خيار للشراء.