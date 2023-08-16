رابطة الليغا تُعلن العقوبة بحقّ تشافي ورافينيا بعد طردهما أمام خيتافي

أفاد الحكم سيسار سوتو غرادو في تقريره، بأنه حذّر تشافي في وقت سابق من اللقاء، قبل أن يقوم بطرده لكثرة احتجاجاته التي تواصلت أيضا بعد المباراة في مؤتمره الصحافي.

أُوقف مدرب برشلونة، تشافي هرنانديس لمباراتين نتيجة طرده في المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد خيتافي، وفق ما أعلنت رابطة "لا ليغا"، الأربعاء.

وطُرِد تشافي بسبب احتجاجاته في المباراة التي اكتفى فيها بطل الموسم الماضي بالتعادل السلبي على أرض خيتافي، والتي شهدت في شوطها الأول، طرد الجناح البرازيلي رافينيا أيضا لاعتدائه على لاعب خصم.

وأكمل برشلونة الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء من دون مدربه بعد تركه المنطقة المخصصة له بجانب الملعب كي يحتج على القرارات التحكيمية أمام الحكم الرابع.

وأفاد الحكم سيسار سوتو غرادو في تقريره، بأنه حذّر تشافي في وقت سابق من اللقاء، قبل أن يقوم بطرده لكثرة احتجاجاته التي تواصلت أيضا بعد المباراة في مؤتمره الصحافي.

وسيغيب تشافي ورافينيا عن مباراتي الأحد ضد قادش، و27 من الشهر الجاري على أرض فياريال.