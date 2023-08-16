كيبا أريسابالاغا يكشف عن كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

صرح حارس مرمى ريال مدريد الجديد، كيبا أريسابالاغا، أن "قرار الانضمام إلى الريال كان سهلا، كنت تلقيت عروضا من أندية كبيرة، لكن عندما أتى عرض مدريد كل شيء تم بسرعة".

ظهر حارس مرمى ريال مدريد الجديد، كيبا أريسابالاغا، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لتقديمه كلاعب جديد في صفوف النادي الملكي.

وكان ريال مدريد أعلن، الإثنين، عن تعاقده مع كيبا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من تشيلسي، وذلك لتعويض حارسه الأساسي تيبو كورتوا، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكشف كيبا عن كواليس انتقاله إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال كيبا في المؤتمر الصحفي إنه "أود أن أشكر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على منحي فرصة أن أكون موجودا هنا، اليوم".

وأضاف أن "قرار الانضمام إلى الريال كان سهلا، كنت تلقيت عروضا من أندية كبيرة، لكن عندما أتى عرض مدريد كل شيء تم بسرعة".

وختم كيبا بالقول إنه "أتمنى أن أظهر بمستوى يدفع ريال مدريد للتعاقد معي بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة".