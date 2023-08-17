الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة المغربي بونو

يمتلك بونو عقدا رفقة ناديه الإسباني ينتهي في حزيران/ يونيو 2025، غير أن التقارير السعودية تؤكد توصل الهلال إلى تفاهمات إشبيلية للتعاقد مع حارسه المغربي.

توصل نادي "الهلال" السعودي إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي إشبيلية الإسباني، للتعاقد مع حارسه المغربي ياسين بونو، وفق وسائل إعلام سعودية من بينها صحيفة "الرياضية".

وسينضم اللاعب الدولي المغربي (31 عاما) بونو إلى كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التي تزخر بالعديد من اللاعبين الجدد يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنه مالكوم والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبين نيفيز والصربي سيرجي سافيتش".

ويمتلك بونو عقدا رفقة ناديه الإسباني ينتهي في حزيران/ يونيو 2025، علما بأنه شارك في آخر مباراة مع فريقه أمس الأربعاء، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي والتي توج بها الأخير عقب فوزه بركلات الترجيح 5\4 بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1\1 .

وكان بونو قد لفت الأنظار بشدة مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع.