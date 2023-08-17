ديميتري باييت ينضم إلى فاسكو دا غاما البرازيلي

صرح اللاعب باييت وهو يلتقط الصور مع المعجبين "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا ورؤية كل هذا الشغف من جانب المشجعين .. لا أطيق الانتظار حتى ألعب لهم".

استقبل خمسة آلاف من مشجعي نادي فاسكو دا غاما البرازيلي لاعب الوسط الفرنسي، ديميتري باييت، لدى وصوله إلى ريو دي جانيرو، أمس الأربعاء، قبل إبرام صفقة متوقعة مع النادي المتعثر.

ارتدى باييت البالغ من العمر 36 عامًا قميص النادي أمام الجماهير المتحمسة في مطار ريو الدولي، ورفع لافتة عليها شعار النادي وأخبر الصحافيين بأنه حريص على بدء اللعب.

لم يعلن فاسكو دا غاما بعد عن توقيع اللاعب الدولي الفرنسي السابق الذي لم يمدد عقده مع مرسيليا.

قال باييت وهو يلتقط الصور مع المعجبين "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا ورؤية كل هذا الشغف من جانب المشجعين .. لا أطيق الانتظار حتى ألعب لهم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي سيقدم على الأرجح لاعب وست هام السابق للجماهير في ستاد ماراكانا، الأحد، قبل مباراة في البطولة البرازيلية ضد أتليتيكو مينيرو.

يحتل فاسكو دا غاما المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 13 نقطة من 18 مباراة. كان النادي في السابق قوة رئيسية، وقد عانى مشاكل مالية وهبط من الدرجة الأولى أربع مرات منذ العام 2008.