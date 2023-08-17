ميسي وهالاند ودي بروين يتنافسون على جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب

اختير اللاعبون الثلاثة بعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى مدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء ويفا، بالاضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنروجي إرلينغ هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير، اليوم الخميس.

وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء ويفا، بالاضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة.

وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة. وسيُكشف عن الفائز في 31 آب/ أغسطس في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23



Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا وحامل لقب الكأس المحلية وأخيرًا السوبر الأوروبية، التي فاز بها على حساب إشبيلية، أمس، الأربعاء.

أما ميسي (36 عامًا)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، والإيطالي سيموني وإنزاغي مدرب إنتر، وصيف بطل أوروبا، ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.