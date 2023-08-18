برلين يعيد فولاند إلى البوندسليغا من موناكو الفرنسي

قال فولاند إنه "نشأت عمليا في الدوري الألماني، ولم يغب عن بالي ذلك مطلقا... أنا سعيد لأنني، الآن، حصلت على فرصة أخرى للعب على أعلى مستوى هنا في يونيون. النادي والفريق لديهما الكثير من التخطيط للفترة المقبلة".

تعاقد يونيون برلين مع مهاجم منتخب ألمانيا السابق، كيفن فولاند، من نادي موناكو الفرنسي، أمس الخميس، لتعزيز هجومه قبل مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا.

لم يكشف الفريق الذي يلعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) عن مدة عقد فولاند ولا رسوم الانتقال للاعب الذي أحرز 77 هدفا في 247 مباراة بالدوري الألماني لصالح هوفنهايم وباير ليفركوزن قبل انضمامه إلى موناكو عام 2020.

وقال فولاند، البالغ من العمر 31 عاما، "لقد نشأت عمليا في الدوري الألماني، ولم يغب عن بالي ذلك مطلقا... أنا سعيد لأنني، الآن، حصلت على فرصة أخرى للعب على أعلى مستوى هنا في يونيون. النادي والفريق لديهما الكثير من التخطيط للفترة المقبلة، وأريد أن أبذل قصارى جهدي لأقوم بدوري".

أحرز فولاند 50 هدفا وصنع 32 هدفا آخرين في 148 مباراة على مدار أربعة مواسم مع ليفركوزن، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ثم 34 هدفا في 105 مباريات مع موناكو. وأحرز هدفا واحدا في 15 مباراة مع منتخب ألمانيا.

احتل يونيون بشكل مفاجئ المركز الرابع في الدوري الألماني، الموسم الماضي، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.