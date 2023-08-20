الهلال السعودي يعلن التعاقد مع الصربي ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مساء السبت، رسميا التعاقد مع المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، قادما من نادي فولهام الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو وصورا من مراسم توقيع العقد مع اللاعب الصربي وعلق عليها: "ميتروڤيتش قادم إلى كبير آسيا".

وأصبح ميتروفيتش الصفقة السابعة لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم كل من البرازيليين مالكوم ونيمار، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش - سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو.

والخميس، ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الهلال أتم رسميا صفقة انضمام المغربي بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، وميتروفيتش مهاجم نادي فولهام الإنجليزي.

وأفادت القناة الحكومية حينها، أن الوافدين الجديدين وقعا مع "الزعيم" لمدة 3 مواسم قادمة تنتهي في 2026، ومن المنتظر أن يتم تقديم بونو وميتروفيتش للجماهير خلال الساعات القليلة القادمة.

ألكسندر ميتروفيتش

وكانت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن نادي فولهام تمسك بضرورة الحصول على 46 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن مهاجمه الأساسي، في حين قدم مسؤولو الهلال عرضا بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كاد أن يفشل المفاوضات، قبل أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط بإتمام الصفقة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وسينضم بونو (31 عاما) وميتروفيتش (26 عاما) إلى كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التي تزخر بالعديد من اللاعبين الجدد.