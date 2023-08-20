بيلينغهام يقود الريال إلى فوز مستحق على ألميريا

قاد اللاعب بيلينغهام ريال مدريد إلى فوز مستحق على ألميريا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

قلب ريال مدريد تأخره على ميدان ألميريا إلى فوزٍ مستحق بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ووضع لاعب الوسط سيرجيو إريباس، فريقه ألميريا في المقدمة برأسية قوية استقرت عن يمين الحارس لونين في الدقيقة 3، غير أن الإنجليزي جود بيلينغهام عدّل كفة الريال عند الدقيقة 19 عندما سجل هدفا بسبب سوء تغطية من دفاع أصحاب الأرض.

واستطاع بيلينغهام أن يحول التفوق لمصلحة "الملكي" بهدف ثان جاء في الدقيقة 60 بعد كرة مرفوعة من الألماني توني كروس قابلها برأسية جميلة خادعت البرتغالي لويس ماكسيميانو.

وبفضل تمريرة حاسمة من بيلينغهام، سجل البرازيلي فينيسيوس جونيورز، الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 73، ليقود الريال إلى فوزه الثاني تواليا بعد أن تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين في افتتاح الدوري.

وبات في رصيد ريال مدريد 6 نقاط يحتل بها صدارة الترتيب، بينما تكبد ألميريا خسارته الثانية وظل دون أي نقطة في المركز الأخير.