ميسي يقود إنتر ميامي لأول ألقابه

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي إلى إحراز كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه على غريمه ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

ووضع ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، إنتر ميامي، الذي يملكه نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، في المقدمة في الدقيقة 24 بهدف رائع من تسديدة من خارج المنطقة في المقص الأيمن، ثم عادل فافا بيكو النتيجة لناشفيل في الدقيقة 57.

ونال أسطورة الكرة الأرجنتينية جائزتي أفضل لاعب، وهداف البطولة، برصيد 10 أهداف، كما رفع رصيده في الفوز بالبطولات إلى 44 لقبا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة كما أوردت وكالة "رويترز".

وكان ميسي (36 عاما)، الحائز على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 7 مرات، قد انضم لإنتر ميامي قبل شهر واستطاع سريعا أن ينتشل الفريق، الذي تأسس قبل 3 سنوات فقط، من دوامة النتائج السلبية إلى التتويج بأول ألقابه.