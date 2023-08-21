يوفنتوس يقسو على أودينيزي بثلاثية

استهل فريق يوفنتوس مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، بفوز كبير خارج ملعبه على نظيره أودينيزي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وافتتح فريق يوفنتوس التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق فيديريكو كييزا، ثم أحرز فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الفريق أهدافه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 3+45 عن طريق أدريان رابيو.

وشهدت المباراة بعض المحاولات من جانب صاحب الأرض فريق أودينيزي لتسجيل هدف ومحاولة الدخول في اللقاء، ولكن دون جدوى، أمام العديد من الهجمات الخطيرة لليوفي، لينتهي اللقاء بثلاثية دون رد.

وفي نفس الجولة فاز ليتشي على لاتسيو بثنائية نظيفة، وكذا أتالانتا على ساسولو، بينما تعادل روما مع ساليرنيتانا بالنتيجة 2 - 2.