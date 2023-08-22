آرسنال يتجاوز عقبة كريستال بالاس بركلة جزاء

حافظ آرسنال على فوزه بهدف وحيد للنرويجي مارتن أوديغارد على الرغم من تعرض المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو للطرد في الدقيقة 67.

فاز فريق آرسنال على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل النرويجي مارتن أوديغارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، بعد ما تم عرقلة إدوارد نيكيتاه من جانب حارس كريستال بالاس، سام جونستون داخل منطقة الجزاء.

وتعرض الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع آرسنال، للطرد في الدقيقة 67، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل فريقه اللقاء في ظل النقص العددي، وينجح الفريق في الحفاظ على النتيجة حتى نهاية المباراة.

بهذا الفوز حصد آرسنال 3 نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط.