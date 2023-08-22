بطولة السعودية: الهلال يعزز دفاعه بحسان تمبكتي بعقد لأربعة أعوام

عزز نادي الهلال السعودي دفاعه بالدولي حسان تمبكتي الذي تعاقد معه رسميا من مواطنه الشباب بعقد لأربعة أعوام.

أكد الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" (تويتر سابقا) أن "تمبكتي.. هلالي لأربعة أعوام.. حتى نهاية موسم 2027".

ونشر الهلال مقطع فيديو يظهر ابن الـ24 عاما مرتديا قميص فريقه الجديد ويقول فيه "في النهاية.. أنا هلالي".

وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كل من الحارس المغربي ياسين بونو والبرازيليين نيمار ومالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيش.

ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ العام 2018 في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.

لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، فيما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.

وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، وشارك أساسيا في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقا أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة 0-2.