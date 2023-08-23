القطري سعود بن علي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة

الشيخ سعود الذي انتخب بالإجماع خلفا لنيانغ، شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسًا سابقًا للاتحاد القطري ونائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

انتخب القطري سعود بن علي آل ثاني، اليوم الأربعاء، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانغ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفيليبينية، مانيلا.

وأقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفيليبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 آب/ أغسطس الجاري إلى العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وشغل الشيخ سعود الذي انتخب بالإجماع خلفا لنيانغ، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيسًا سابقًا للاتحاد القطري ونائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وقال الشيخ سعود علي آل ثاني (57 عاما) في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة "إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية: بالنسبة لي، ولبلدي قطر، ولقارتنا الآسيوية. أنا الآن أمثل مصالح جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 212 اتحادًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع الشيخ سعود الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2027 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعدًا واحدًا اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة".

وفي الانتخابات عينها، أعيد انتخاب الألماني إنغو فايس لولاية ثالثة كأمين صندوق في المجلس المؤلف من 13 عضوا آخرين سينضمون إلى الأمين العام اليوناني أندرياس زاجكليس، بالإضافة إلى رؤساء المناطق القارية الخمس، كما سيعين المجلس ممثلا عن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).