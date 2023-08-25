برشلونة يمدد عقد تير شتيغن ويحصنه بشرط جزائي ضخم

توصل برشلونة وحارس مرماه تير شتيغن إلى اتفاق يقضي بتمديد العقد بينهما لغاية عام 2028، فيما بلغت قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو.

مدد الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2028، حسب ما أفاد الجمعة بطل الدوري الإسباني.

وكتب النادي الكاتالوني "توصل برشلونة والحارس تير شتيغن إلى اتفاق بشأن تمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2028"، مضيفا أن "الشرط الجزائي لتحريره في عقده يصل إلى 500 مليون يورو".

ومع تمديد عقده لمدة 4 أعوام إضافية، يكون الحارس الالماني البالغ 31 عاما قد وافق، حسب الصحافة المحلية، على تأجيل جزء من راتبه هذا الموسم للدخول ضمن قواعد اللعب المالي النظيف المفروض من قبل رابطة الدوري الإسباني.

انتقل تير شتيغن من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى برشلونة في أيار/مايو 2014 وخاض معه 379 مباراة، ووصل إلى قمة مستواه في الموسم الماضي حين ساهم باستعادة النادي لقب "لا ليغا" للمرة الأولى منذ 2019 وللمرة الـ27 في تاريخه.

ويخوض تير شتيغن موسمه العاشر بقميص "بلوغرانا" وقد اختاره تشافي هرنانديز مدرب برشلونة القائد الثاني في الفريق هذا الموسم.