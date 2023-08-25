مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي دوكو

يأتي الجناح البلجيكي، جيريمي دوكو، من رين ليحل محل الجزائري رياض محرز الذي بيع لنادي الأهلي السعودي، الشهر الماضي.

جيريمي دوكو (أ ب)

عزز مانشستر سيتي خياراته الهجومية بالتوقيع مع الجناح البلجيكي، جيريمي دوكو، من رين مقابل 65 مليون يورو (70 مليون دولار).

وافق دوكو (21 عاما) على عقد مع مان سيتي يمتد لخمس سنوات. وسيصبح ثالث توقيع للسيتيزنز خلال نافذة الانتقالات الصيفية بعد المدافع جوسكو غفارديول ولاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش.

يأتي دوكو ليحل محل الجزائري رياض محرز الذي بيع لنادي الأهلي السعودي، الشهر الماضي.

كان رحيل محرز وإلكاي غوندوغان، الذي غادر في صفقة انتقال حر إلى برشلونة، قد ترك السيتيزنز دون أبرز هدافيهم بعد إرلينغ هالاند.

وقد يغيب صانع الألعاب، كيفين دي بروين، عن بقية موسم 2023 لمان سيتي بسبب إصابة في الركبة.