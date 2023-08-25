مدرب آرسنال يخشى استمرار الانتقالات إليه: "الدوري السعودي منافس الآن"

تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الجمعة المقبل، لكن الأندية السعودية ستتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم حتى 20 أيلول/سبتمبر.

أبدى مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، رغبته في أن يُغلق باب الانتقالات في الدوري السعودي أبوابه تزامنًا مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

وانتقل عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي إلى الأندية السعودية منذ نهاية الموسم الماضي بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على أربعة منها، ما سمح لها بدفع رسوم فائضة لضمهم.

كما وصل العديد من نجوم القارة الأوروبية على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة.

وبينما لم يخسر آرسنال، الذي يستضيف فولهام ضمن منافسات الدوري السبت، أيًا من لاعبيه بسبب الإنفاق السعودي، فإن ضيفه سيكون بدون المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي انتقل إلى الهلال الأسبوع الماضي.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الجمعة المقبل، لكن الأندية السعودية ستتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم حتى 20 أيلول/سبتمبر.

يترك ذلك الباب مشرعا أمام احتمال خسارة الأندية الإنجليزية لاعبين لصالح السعودية من دون أن تتمكن من استبدالهم.

وردًا على سؤال الجمعة عما إذا كان هذا الامر عادلا، قال أرتيتا "لا، لأنه (الدوري السعودي) منافس الآن. أعتقد أنه يتعيّن علينا تغيير ذلك".

وردًا على سؤال حول ما إذا يجب أن يغلق الدوري السعودي باب الانتقالات تزامنًا مع أوروبا، قال أرتيتا "هذا رأيي، نعم... إنه منافس آخر ويوفر فرصًا أخرى للاعبين والمدربين والأشخاص الذين يعملون في المجال لاتخاذ القرار".

يعتقد الإسباني أن خسارة لاعب بعد إغلاق السوق سيزعزع استقرار الاندية، لكنه يعلم أن إدارة آرسنال قد تتخذ قرارات للاستفادة من عروض كبيرة.

وأضاف "نعم، كثيرًا (سيكون ذلك مشكلة). لكن لا يمكنني اتخاذ القرار نيابة عن النادي. هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في هذه العملية وسيكون لهم بالتأكيد كلمة، والمالكون أيضًا".