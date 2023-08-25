يورغن كلوب يؤكد تمسك ليفربول ببقاء محمد صلاح

نفى المدرب الألماني يورغن كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي من أجل الالتحاق بركب النجوم المنتقلين هذا الصيف إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

حسم المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الأنباء التي أثيرت مؤخرا حول قرب انتقال نجمه المصري محمد صلاح، إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال كلوب في تصريحاته بمؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "ليس لدينا أي عرض لمحمد صلاح، إذا وصلنا عرض له فإن إجابتنا ستكون: لا".

وأضاف: "لا يوجد شيء يمكننا الحديث عنه، محمد صلاح ملتزم مع ليفربول 100%". وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قد أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي رصد 100 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول من أجل شراء عقد الدولي المصري.

كما رصد النادي السعودي راتبا سنويا لمحمد صلاح يتخطى ما يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي والذي يبلغ 200 مليون يورو.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي، أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية أوائل هذا الشهر أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالاضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

في المقابل، أكد وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "محمد يبقى ملتزمًا مع ليفربول"، مضيفًا "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد تواليًا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضًا.

وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقًا إلى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفًا "لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. مو صلاح لاعب في ليفربول".

وتابع "إنه لاعب لا غنى عنه، كان (لا غنى عنه) ولا يزال. لا شيء للحديث عنه. وإذا كان هناك شيء (عرض ما)، فالجواب سيكون كلا".

وسجل صلاح 187 هدفًا في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر في كانون الثاني/يناير بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولحق به هذا الصيف، وما زال، الكثير من النجوم الكبار أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي، والسنغالي ساديو مانيه، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، وأخيرًا نيمار والإسباني أيميريك لبورت.