البريمييرليغ: حكم سابق تعمد عدم تصحيح خطأ بمباراة بواسطة "الفار"

كان دين، الذي أدار 553 مباراة في البريمييرليغ في الفترة بين عامي 2000 و2022، حكم فار طوال الموسم الماضي لكنه لم يعمل لمدة شهرين بعد الواقعة التي شهدها ستامفورد بريدج.

قال حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ) إنه تعمد عدم تصحيح خطأ أثناء قيامه بعمله في وحدة التحكيم بمساعدة الفيديو (فار) لمباراة أقيمت الموسم الماضي من أجل تجنيب الحكم الميداني "المزيد من المشكلات".

كان مايك دين حكم الفار الرئيسي لديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام على ملعب "ستامفورد بريدج" في أغسطس/آب 2022.

وبدا أن مدافع توتنهام، كريستيان روميرو، قام بسحب مدافع تشيلسي، مارك كوكوريلا، إلى الأرض من شعره، وقرر دين عدم إخبار الحكم الميداني أنتوني تايلور، وهو شخص يعتبره صديقا، بمراجعة الواقعة.

ومن ركلة ركنية أعقبت الواقعة أحرز هاري كين هدفا لتوتنهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وخلال حديثه في برنامج "آب فرونت" التلفزيوني، قال دين إنه كان يجب أن يطلب من تايلور مراجعة الواقعة.

كما قال دين "قلت لأنتوني بعد ذلك، لم أرغب في إرسالك إلى الشاشة بعد ما حدث في المباراة...لم أكن أريد إرساله لأنه صديق فضلا عن كونه حكم، وأعتقد أنني لم أريد إرساله لأنني لم أرغب في مزيد من المشكلات التي كان يواجهها بالفعل".

وكان دين، الذي أدار 553 مباراة في البريمييرليغ في الفترة بين عامي 2000 و2022، حكم فار طوال الموسم الماضي لكنه لم يعمل لمدة شهرين بعد الواقعة التي شهدها ستامفورد بريدج.

وعن الواقعة، قال دين "لقد كان ذلك خطأ كبيرا وفادحا. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة، لكن إذا لم يسجلوا من ركلة ركنية، فلن تكون هذه مشكلة كبيرة. لكنني كنت أعرف جيدا أنني سأوقف في الأسبوع التالي. لقد طلبت أخذ إجازة لبعض الوقت لأن الأمر لم يكن مناسبا لي".

ولم تعلق الشركة المسؤولة عن تحكيم المباريات في كرة القدم الإنجليزية على تصريحات دين.