روما يتعاقد مع مهاجم إيراني ويفاوض لوكاكو

يتواجد مالكه الأميركي دان فريدكين راهنا في لندن للتفاوض حول قدوم لوكاكو على سبيل الإعارة، بحسب ما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" التي أضافت أن المفاوضات تدور حول رغبة روما بمشاركة راتبه مع تشيلسي.

أعلن نادي روما الإيطالي السبت استقدام المهاجم الإيراني الدولي سردار أزمون ويفاوض بحسب تقارير صحافية تشيلسي الإنجليزي لاستعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وانضم أزمون (28 عاما) إلى روما قادما من باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار شرائه، بحسب ما أوضح مدرب فريق العاصمة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وحمل أزمون ألوان ليفركوزن منذ كانون الثاني/يناير 2022، لكن بعد ستة أشهر واعدة، ابتعد عن الشباك ولم يسجّل سوى سبعة أهداف في 53 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال المدير العام لروما البرتغالي تياغو بينتو "هو لاعب نتابعه منذ فترة".

وقد لا يكون أزمون الذي احترف معظم مسيرته في الدوري الروسي مع أمثال روبين قازان وروستوف وزينيت سان بطرسبرغ، القادم الوحيد في القطاع الهجومي لروما الذي وقع في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة الأولى من موسم الدوري الإيطالي.

يتواجد مالكه الأميركي دان فريدكين راهنا في لندن للتفاوض حول قدوم لوكاكو على سبيل الإعارة، بحسب ما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" التي أضافت أن المفاوضات تدور حول رغبة روما بمشاركة راتبه مع تشيلسي.

ولوكاكو الذي اتصل بمورينيو عبر الهاتف، لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو. خاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معارا مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

ورغم تسجيله 14 هدفا وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.

وكان يوفنتوس منافسا لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.

وبحال انتقاله إلى روما، سيتواجد إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.