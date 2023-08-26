فضيحة القبلة: اللاعبة هيرموسو تنفي أقوال رئيس الاتحاد الإسباني

دافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب، كان "عفويًا ومتبادلًا وتوافقيًا"، وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.

أعلنت لاعبة كرة القدم الإسبانية، جيني هيرموسو، أنها لم توافق "في أي لحظة" على قبلة على الشفاه من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.

وأصدرت هيرموسو بيانا من خلال نقابتها، بعد أن زعم روبياليس في اجتماع طارئ بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أن القبلة كانت بالتراضي.

ورفض روبياليس الدعوات إلى الاستقالة التي وجهت إليه بعد الواقعة التي حدثت خلال مراسم تسلم الكأس والميداليات بعد فوز منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب، كان "عفويًا ومتبادلًا وتوافقيًا"، وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.

وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفًا "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".