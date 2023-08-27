الإيطالي مانشيني مدربا للمنتخب السعودي

وقّع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة "اكس" (تويتر سابقا) "شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".

وبث حساب الاتحاد السعودي فيديو تقديمي للمدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الاخضر وهو لون قميص المنتخب السعودي.

وقال مانشيني "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".

وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في موقعها الأحد بأن مانشيني الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي في منتصف الشهر الحالي، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي الإثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقّع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك الإثنين في العاصمة الرياض في أول مؤتمر صحافي له.

وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأقدمت السعودية على التعاقد مع العديد من اللاعبين من العيار الثقيل على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار بهدف تغيير صورتها وتحديث اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وكان مانشيني قد أكد أن استقالته من منصبه مع المنتخب الإيطالي ليست مرتبطة بعرض من السعودية وبررها بالقرارات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، خاصة بشأن تشكيلة طاقمه التدريبي.

وقال مانشيني لعدد من الصحف الإيطالية "في رأيي لم نعد على الموجة نفسها. سيحدث شيء ما عندما يثير اهتمامي، لكن السعودية لا علاقة لها بالأمر".

وتحت قيادته، في الفترة من أيار/مايو 2018 إلى آب/أغسطس 2023، فازت إيطاليا بكأس أوروبا صيف 2021 وحققت سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين أيلول/سبتمبر 2018 وتشرين الاول/أكتوبر 2021.

لكن المنتخب الوطني فشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية تواليا، كما لم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنجلترا 1-2.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى مانشيني قميص سامبدوريا من عام 1982 إلى عام 1997، وشكل مع مواطنه الراحل أخيرا جانلوكا فيالي أحد أكثر الثنائي الهجومي فعالية في الدوري الإيطالي.

دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 36 مباراة وسجل 4 أهداف.

واستهل مانشيني مسيرته التدريبية مع فيورنتينا عام 2001، قبل أن يقود لاتسيو (2002-2004)، وإنتر (2004-2008 و2014-2016) وفاز بلقب "سيري أ" مرتين، ومانشستر سيتي (2009-2013) الذي قاده في عام 2012 إلى لقبه الأول كبطل للدوري الإنجليزي منذ 44 عاما.