باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول في الدوري على لانس

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الأول في الدوري بتغلبه على لانس ضمن الجولة الثالثة من المسابقة المحلية في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

أنهى فريق باريس سان جيرمان سلسلة عروضه المتواضعة في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، وحقق أول فوز له في الموسم الجديد، مساء أمس السبت، بثلاثية مقابل هدف أمام فريق لانس ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وافتتح الإسباني ماركو أسينسيو التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 45، ثم أضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و1+'90، قبل أن يقلص الغيني جويلافوجوي النتيجة بتسجيل هدف لانس الوحيد في الدقيقة 6+'90.

وكان سان جيرمان قد عجز عن تحقيق الفوز في مباراتيه السابقتين، واكتفى بالتعادل مع لوريان سلبيا، ومع تولوز بهدف لكل منهما.

ورفع العملاق الباريسي، تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد لانس عند نقطة واحدة.

وبنفس النتيجة، فاز مارسيليا على بريست ضمن الجولة ذاتها، وسجل هدفي اللقاء الكونغولي شانسيل مبيمبا في الدقيقة الرابعة، والسنغالي إسماعيل سار في الدقيقة 65.

وتقدم مارسيليا لصدارة جدول الترتيب مناصفة مع موناكو برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد بريست عند 6 نقاط.