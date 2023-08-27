بطولة إسبانيا: خسارة ثالثة تواليا لإشبيلية

لم يكن أحد يتوقع هذه البداية السيئة لإشبيلية الذي توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أيار/ مايو الماضي، وسيشارك في دوري الأبطال الموسم الحالي.

مُني فريق إشبيلية بخسارته الثالثة تواليا منذ مطلع الموسم الحالي بسقوطه على أرضه أمام جيرونا 1-2، مساء أمس السبت، في المرحلة الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبقي إشبيلية بالتالي من دون رصيد قابعا في المركز الأخير، في حين ارتقى جيرونا إلى المركز الثاني موقتا برصيد 7 نقاط متخلفا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، المتصدر.

لاعبو جيرونا (Getty Images)

ولم يكن أحد يتوقع هذه البداية السيئة لإشبيلية الذي توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أيار/ مايو الماضي، وسيشارك في دوري الأبطال الموسم الحالي.

وبالإضافة إلى الهزائم الثلاث في الدوري المحلي، سقط إشبيلية أيضا في مباراة الكأس السوبر الأوروبية بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح.

افتتح يانغل هيريرا التسجيل لجيرونا (16)، لكن الصربي نيمانيا غولدي أدرك التعادل لإشبيلية(45+2) .

وحسم أليكس غارسيا النتيجة في صالح جيرونا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 56، في حين ألغى الحكم هدفا لإشبيلية سجله لاعب الوسط المخضرم الكرواتي إيفان راكيتيتش، بعد اللجوء لتقنية الحكم المساعد بالفيديو (في أي أر).

وكان ريال مدريد افتتح المرحلة بالفوز على سلتا فيغو 1 - صفر، الجمعة، في حين يحل برشلونة ضيفا على فياريال، اليوم الأحد.