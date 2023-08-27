ميسي يسجل في باكورة مبارياته مع إنتر ميامي

حسم ميسي بعد نزوله في منتصف الشوط الثاني النتيجة نهائيا بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من زميله بنجامين كريماتشي.

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بول وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-0 في أول انتصار لفريقه في الدوري الأميركي لكرة القدم منذ منتصف أيار/مايو الماضي.

وكان ميسي (36 عاما) الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة، يخوض أولى مبارياته في الدوري الأميركي بعد أن شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

ويعود آخر فوز لإنتر ميامي في الدوري إلى 14 أيار/مايو الماضي عندما تغلب على نيو اينغلاند ريفولشن، تبع ذلك 11 مباراة لم يعرف فيها الفريق الفوز في الدوري المحلي حيث خسر ثماني وتعادل في ثلاث.

وبعد أن تقدم إنتر بواسطة دييغو غوميس في الدقيقة 37 حسم ميسي بعد نزوله في منتصف الشوط الثاني النتيجة نهائيا بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من زميله بنجامين كريماتشي.

وكان مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني تاتا مارتينو ألمح إلى امكانية إراحة ميسي في المباراة ضد ريد بولز نظرا لخوضه كما هائلا في الفترة الأخيرة وبالفعل هذا ما حصل.

ودافع مارتينو عن قراره بالقول "أتفهم التوقعات بأن الجميع يريد مشاهدته، لكن لا يمكنني التصرّف على هذا الأساس كي لا أخاطر. ما يهمني فقط هو إذا كان قادرا على اللعب".

وطوال الدقائق الأولى من المباراة طالبت الجماهير بإشراك ميسي هاتفة "نريد ميسي، نريد ميسي".