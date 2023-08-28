نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد غياب طويل

شهدت تدريبات بايرن ميونخ الإثنين عودة حارس مرماه الأول، مانويل نوير، بعد غياب طويل إثر تعرضه لكسر في ساقه اليمنى.

عاد الحارس الدولي مانويل نوير إلى تمارين فريقه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني الإثنين بعدما غاب عن الملاعب لفترة طويلة جراء تعرضه لكسر في ساقه اليمنى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال النادي البافاري في بيان إن الحارس البالغ 37 عاما والذي غاب عن معظم الموسم المنصرم "خطى الآن خطوة جديدة في طريق العودة"، مشيدا بالحصة التمرينية لنوير مع زملائه الحراس واصفا ما يحصل بـ"الأخبار الجيدة"، في حين ما زالت الشكوك تحوم حول الموعد النهائي لعودة بطل مونديال البرازيل 2014 إلى خوض المباريات.

وتصاعدت الضغوط على نوير الذي لعب 117 مباراة دولية للتخلي عن حراسة عرين "دي مانشافت"، إلا أن الأخير أصر أنه سيعود لارتداء قميص منتخب بلاده.

وفي ظل غياب نوير، ورحيل بديله السويسري يان سومر (34 عاما) إلى إنتر الإيطالي وصيف أوروبا في الصيف الحالي، قدّم بايرن أيضا الإثنين الوافد الجديد الحارس دانييل بيريتس (23 عاما) الذي تعاقد معه لمدة خمس سنوات حتى 30 حزيران/يونيو 2028.

وانضم بيريتس إلى بايرن قادمًا من مكابي تل أبيب، ليصبح أول لاعب إسرائيلي مع النادي البافاري.