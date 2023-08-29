بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أُنس جابر "المنهكة" إلى الدور الثاني

استعادت جابر التقدم بكسر إرسال الكولومبية في الشوط الحادي عشر 6-5 لكنها خسرت ارسالها في الشوط الثاني عشر مانحة التعادل لاسوريو 6-6 وبالتالي احتكمتا إلى شوط فاصل حسمته التونسية في صالحها 7-4، وبالتالي المجموعة 7-6 والمباراة في 121 دقيقة.

نجحت "المحاربة" التونسية أنس جابر المصنفة خامسة ووصيفة بطلة العام الماضي، بفضل خبرتها في التغلب على معاناتها البدنية من أجل بلوغ الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) الثلاثاء في الدور الأول.

ولم تظهر جابر التي احتفلت، الإثنين، بعيد ميلادها الـ29، بمستواها المعهود وتمكنت من الصمود منذ منتصف المجموعة الأولى التي استهلها بقوة وتقدمت خلالها 4-1 قبل أن تبدو منهارة بدنيا ومتعبة، حيث خسرت نقاطا عدة مكنت الكولومبية من العودة في النتيجة وإدراك التعادل، بل حتى التقدم لكن دون أن تنهي المجموعة في صالحها.

وتابعت جابر التي طلبت تدخلا طبيا عقب الشوط التاسع، تم خلاله قياس نبضات قلبها وضغطها، المواجهة بخبرتها ونجحت في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان والتأهل إلى الدور الثاني للمرة السادسة في ثماني مشاركات في البطولة الأميركية.

وهو الفوز الثاني لجابر على أوسوريو في مواجهتين حتى الآن، بينهما بعد الأول في فلاشينغ ميدوز بالذات عام 2021، عندما تغلبت على الكولومبية بسهولة 6-0 و6-1 في الدور الثاني.

(Getty Images)

وقالت جابر: "لم تكن المباراة سهلة، حاولت أن أقاتل وأدفع بنفسي للظهور بشكل جيد وأنتظر ما ستؤول إليه نتيجة المباراة. قدمت مباراة جيدة ولم أكن في قمة مستواي اليوم، حاولت اللعب وإنهاء المباراة بأقل مجهود ولكن لم يكن من السهل اللعب أمامها (أوسوريو) لأنها أرغمتني على الركض في وقت كنت منهارة بدنيا".

وأضافت: "أنا سعيدة بالفوز اليوم وبجهازي التدريبي الذي حثني على مواصلة اللعب والقتال من أجل تحقيق الفوز".

ولم تنس جابر شكر الجماهير التي "حفَّزتني على مواصلة اللعب والفوز بالمباراة"، وقالت مازحة عقب احتفال المشجعين بعيد ميلادها "أعتقد أنني تقدمت في العمر لذلك لم ألعب بشكل جيد".

وضربت جابر بقوة في المجموعة الأولى وكسرت إرسال الكولومبية مبكرا وتحديدا في الشوط الأول وتقدمت 1-0 ثم فعلتها للمرة الثانية في الشوط الخامس وتقدمت 4-1، لكن أوسوريو ردت التحية مباشرة مقلصة الفارق إلى 2-4 ثم 3-4 قبل أن تكسر إرسال التونسية للمرة الثانية في الشوط الثامن مدركة التعادل 4-4.

وتقدمت أوسوريو للمرة الأولى في المباراة بكسبها الشوط التاسع 5-4.

وتدخل طبيب البطولة بطلب من التونسية التي بدت منهارة بدنيا وكانت ترد الكرات بصعوبة ما سمح للكولومبية في العودة في النتيجة والتقدم.

وعادت جابر لمواصلة اللعب وكسبت الشوط العاشر مدركة التعادل 5-5 قبل أن تكسر إرسال الكولومبية في الحادي عشر، واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمتها في صالحها 7-5.

(Getty Images)

وتابعت جابر تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال أوسوريو في الشوط الأول وتقدمت 1-0، لكن الأخيرة ردت التحية في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 3-1.

ونجحت جابر في رد التحية في الشوطين الخامس والسابع في طريقها إلى كسب أربعة أشواط متتالية وتقدمت 5-3.

وسنحت لجابر فرصة لحسم المباراة في صالحها في الشوط التاسع، عندما كانت متقدمة 40-30 على إرسال الكولومبية حيث أنقذت الأخيرة الموقف، لكن التونسية حصلت على فرصة ثانية، أهدرتها أيضا، فتقلص الفارق إلى 4-5.

ونجحت أوسوريو في كسر إرسال جابر في الشوط العاشر مدركة التعادل 5-5.

واستعادت جابر التقدم بكسر إرسال الكولومبية في الشوط الحادي عشر 6-5 لكنها خسرت ارسالها في الشوط الثاني عشر مانحة التعادل لاسوريو 6-6 وبالتالي احتكمتا إلى شوط فاصل حسمته التونسية في صالحها 7-4، وبالتالي المجموعة 7-6 والمباراة في 121 دقيقة.

وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا.

وكانت جابر خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيغا شفيونتيك 2-6 و6-7 (5-7).