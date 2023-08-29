بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يسحق رايو فايكانو بسباعية نظيفة

سحق فريق أتلتيكو مدريد جاره رايو فايكانو بسباعية نظيفة في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء أمس الإثنين.

استعرض أتلتيكو مدريد على أرض جاره رايو فايكانو وخرج منتصرا بنتيجة كاسحة 7-0، مساء أمس الإثنين، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه خسر جهود الهولندي ممفيس ديباي بسبب الإصابة.

وبعدما افتتح الموسم بالفوز على ضيفه غرناطة 3-1، اكتفى أتلتيكو بالتعادل السلبي على أرض ريال بيتيس في المرحلة الماضية. لكنه بدا عازما، الإثنين، على الفوز منذ بداية اللقاء بتسجيله هدف الافتتاح بعد أقل من دقيقتين عبر الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد تمريرة بينية من الأرجنتيني رودريغو دي بول، وذلك في طريقه لتحقيق أكبر انتصار له في الدوري خارج الديار.

وأضاف فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، الهدف الثاني في الدقيقة 16 عبر ديباي بالذات، قبل أن يضطر الهولندي لترك مكانه إلى ألفارو موراتا في الدقيقة 35 بسبب الإصابة.

لم يؤثر ذلك على معنويات الضيوف، إذ أضافوا الهدف الثالث بعد ثوانٍ فقط على خروج الهولندي عبر الأرجنتيني، ناهويل مولينا، إثر هجمة مرتدة وتمريرة أخرى من مواطنه دي بول .(36)

وبذلك، نجح دي بول بتمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة لأول مرة في 103 مشاركة له حتى الآن في الدوري الإسباني وفق "أوبتا" للإحصاءات.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73 عندما أضاف موراتا الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من ساوول نيغيس، ثم تلا الهدف الخامس الذي سجله البديل الأرجنتيني أنخل كوريا من خارج المنطقة (79)، بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث في ثلاث مباريات بعد تمريرة من كوريا بالذات (84).

واختتم أتلتيكو مهرجانه بهدف سابع سجله البديل الآخر، ماركوس لورنتي، بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 86، ليكون على موعد مع الشباك مجددا بعدما كان صاحب الهدف الثالث الأخير في المباراة الأولى ضد غرناطة التي سجل فيها أيضا ديباي وقبله موراتا.