روما يتفق مع تشيلسي على ضم لوكاكو

خاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معارا مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

توصل روما الإيطالي إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإثنين.

وقالت الصحيفة الإيطالية الرياضية إن تشيلسي اتفق مع روما كي يحصل الأخير على لوكاكو لمدة عام من دون إجبارية التعاقد معه نهائيا بعد نهاية فترة الإعارة.

وسيحصل النادي اللندني بموجب الاتفاق على 5.8 مليون يورو، فيما سيخفض لوكاكو راتبه السنوي الذي بات 7.5 مليون يورو، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن البلجيكي سيصل روما الثلاثاء من أجل الخضوع للفحص الطبي.

وسيجتمع لوكاكو مجددا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ولوكاكو الذي اتصل بمورينيو عبر الهاتف، لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو.

وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معارا مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

ورغم تسجيله 14 هدفا وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.

وكان يوفنتوس منافسا لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.

وبحال انتقاله إلى روما، سيتواجد إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكان روما ناشطا هذا الصيف في سوق الانتقالات بعد ضمه الجزائري - الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد اليه الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد ستة أعوام على رحيله ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيز الذي انضم إلى "جالوروسي" على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي آخر صفقاته، تعاقد روما السبت مع الإيراني سرداد أزمون القادم من ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا.