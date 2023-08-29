ريال مدريد يخسر خدمات فينيسيوس نحو 6 أسابيع

أنشيلوتي: "أراد أن يكمل، لذا لا أعتقد أنها كانت خطيرة، حاول (البقاء) ومن ثم شعر بألم قليلا. سنرى في الساعات المقبلة ما المشكلة... لا تبدو أنها خطيرة جدًا".

سيخسر ريال مدريد جهود لاعب الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور قرابة ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما كشفت تقارير إسبانية الإثنين.

وأكد النادي الملكي الإثنين في بيان إصابة لاعبه في "العضلة الخلفية للفخذ الأيمن" ولكنه لم يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وخرج اللاعب باكرًا من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو 1-0 في الدوري الجمعة، وقد لا يكون جاهزًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا في 19 أيلول/المقبل، فيما من المتوقع أن يغيب عن مباراتين مهمتين في الليغا قبلها ضد ريال سوسييداد والغريم أتلتيكو مدريد.

وقال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجمعة بعد المباراة إن فينيسيوس "أراد أن يكمل، لذا لا أعتقد أنها كانت خطيرة، حاول (البقاء) ومن ثم شعر بألم قليلا. سنرى في الساعات المقبلة ما المشكلة... لا تبدو أنها خطيرة جدًا".

لكن تقارير إسبانية أفادت بأن اللاعب سيغيب بين أربعة وستة أسابيع وبالتالي ستحرمه من الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض تصفيات مونديال 2026 ضد بوليفيا في التاسع من الشهر المقبل والبيرو بعدها بأربعة أيام.